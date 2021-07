Hamburg (dpa/lno) – Vor dem Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg ist am Samstag ein Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Er erlitt einen Stich in den Oberschenkel, wie die Polizei mitteilte. Der Täter sei geflüchtet. Das Opfer sei sofort behandelt worden. Lebensgefahr habe nicht bestanden, Gefäße seien nicht verletzt gewesen.

