Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mensch ist in Hamburg in der Nähe des Hansaplatzes mit einem Messer am Oberkörper verletzt worden. Die Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Zu den Hintergründen ermittle nun die Kriminalpolizei.

Vor Ort sei kein Verdächtiger angetroffen worden. Mehr Details zu dem Vorfall nannte der Sprecher zunächst nicht.