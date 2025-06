Messerangriff nach Ruhestörung – Zwei Verletzte in Krummesse

Krummesse (dpa/lno) –

Ein Nachbarschaftsstreit ist in Krummesse (Landkreis Herzogtum Lauenburg) in der Nacht auf Montag eskaliert und endete mit einer Messerattacke – zwei Menschen wurden dabei verletzt. Ein 40-jähriger Mann soll sich nach Polizeiangaben in der Nacht wegen zu lauter Musik bei zwei Nachbarn beschwert haben. Im Verlauf des Streits zog der 40-Jährige plötzlich ein Messer und verletzte die beiden 43-jährigen Männer – einen von ihnen schwer, den anderen leicht.

Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde noch in der Nacht festgenommen und sitzt nun in Lübeck in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.