Messerangriff in Kiel – Lebenslange Haft für zwei Angeklagte

Kiel (dpa/lno) –

Für den Tod eines 26-Jährigen im Kieler Stadtteil Gaarden sind zwei Männer im Alter von 34 und 43 vor dem Landgericht Kiel zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die Gerichtskammer in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt wertete ihre Tat im vergangenen März als Mord, sagte ein Sprecher des Gerichts. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» berichtet.

Damals war es zu einem Gewaltdelikt in Gaarden gekommen. Dabei wurde ein 26 Jahre alter Mann durch Messerstiche getötet. Vor der Tat soll es zu einem Streit zwischen den Beteiligten gekommen sein, hieß es damals von Polizei und Staatsanwaltschaft. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die Angeklagten ihrem Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt haben.

Nach Angaben des Gerichtssprechers sah die Kammer mindestens eines der Mordmerkmale – Habgier oder Verdeckungsabsicht – als erfüllt an. Die Verteidiger der Angeklagten hatten bis zuletzt auf Totschlag plädiert. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig. Die Verurteilten können innerhalb einer Woche Revision einlegen.