Messerangriff in Hannover – zwei Männer schwer verletzt

Hannover (dpa/lni) –

Zwei junge Männer im Alter von 19 und 21 Jahren sind in der Nacht in Hannover von mehreren unbekannten Männern mit Messern attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 19-Jährige eine Stichverletzung am Kopf und der 21-Jährige mehrere Stiche in den Rücken. Sie begaben sich den Angaben zufolge trotz der schweren Verletzungen noch eigenständig in ein Krankenhaus. Die Polizei wurde daraufhin alarmiert. Eine Lebensgefahr konnten die Notärzte ausschließen, hieß es.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden gegen 1.50 Uhr auf dem Heimweg, als sie von mehreren unbekannten Männern mit einem Messer angegriffen wurden. Die Täter flüchten daraufhin mit einem dunklen Auto. Der Polizei zufolge sind sie allesamt jung und waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Einer der Täter trug demnach eine blaue Jeans, ein anderer eine dunkle Jogginghose. Warum es zum Angriff kam, sei bislang noch unklar. Die Beamten suchen nun nach Zeugen und ermitteln wegen versuchten Totschlags.