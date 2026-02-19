Messerangriff in Hamburg – Täter weiter auf der Flucht

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einer Messerstecherei in Hamburg, bei der ein Mann verletzt wurde, ist der mutmaßliche Täter noch immer auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, dauere die Fahndung nach dem Mann an.

Bei einem Streit zwischen zwei Männern auf der Kieler Straße war am Mittwochabend ein Mann durch Messerstiche in den Bauchbereich verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei war für die Suche nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen und zeitweise auch mit dem Hubschrauber «Libelle» im Einsatz.