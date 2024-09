Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Messerattacke in Hamburg-Billstedt ist ein Mann am Abend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall vor dem Legiencenter, einem Hochhausblock. Der Täter konnte in unbekannte Richtung flüchten, die Hintergründe der Attacke sind noch unklar. Das Opfer sei in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Zur Schwere der Verletzungen des Mannes konnte die Polizei zunächst keine Auskünfte geben.