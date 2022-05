Messerangriff im Karoviertel: Haftbefehl für Verdächtige

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf einen 32-Jährigen im Hamburger Karoviertel ist eine ehemalige Lebensgefährtin des Opfers festgenommen worden. Gegen sie wurde bereits Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die ebenfalls 32 Jahre alte Ex-Partnerin gelte aufgrund der Ermittlungen als dringend tatverdächtig. Die Tat gelte damit als aufgeklärt.

Zielfahnder hatten die Frau am Samstag in einer Wohnung in Billstedt gefunden und festgenommen. Die Deutsche soll den 32-Jährigen in der Nacht zu Freitag vor einem Hauseingang auf St. Pauli mit einem Messer in den Bauch gestochen und schwer verletzt haben. Dann war sie geflüchtet und konnte trotz Großfahndung zunächst nicht gefunden werden.