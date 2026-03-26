Messerangriff im Hauptbahnhof Hannover – ein Verletzter

Hannover (dpa/lni) –

Bei einer Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Hannover hat ein Mann eine Person mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter sei kurz darauf von Sicherheitskräften der Deutschen Bahn (DB) überwältigt und von Bundespolizisten festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Mann befinde sich nun in Gewahrsam. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzung und zur Identität der Person gab es zunächst keine weiteren Angaben.

Der Tatort im Fußgängertunnel des Hauptbahnhofs nahe einem Aufgang zu den Gleisen drei und vier wurde nach der Tat abgesperrt. Die Spurensicherung nahm ihre Arbeit auf. Es bestehe keine Gefahr für Reisende, sagte der Sprecher der Bundespolizei. Zunächst hatte die Zeitung «Hannoversche Allgemeine» berichtet.

Am Hauptbahnhof von Hannover sind Waffen untersagt. Das Verbot wurde erlassen, um die Sicherheit zu erhöhen. Es gilt rund um die Uhr.