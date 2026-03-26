Messerangriff auf Partner – Verein rettet Mann das Leben

Ein Mann kam nach einem Messerangriff mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Philipp Schulze/dpa

Nordenham (dpa/lni) –

Mitglieder eines Sportvereins haben einem blutenden Mann nach einem Messerangriff in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) das Leben gerettet. Sie minderten die Blutung bis der Notarzt eintraf, wie die Polizei mitteilte. Der 45-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen eskalierte am frühen Sonntagabend ein Streit zwischen einem Paar. Die 30-jährige Frau soll dabei mit einem Messer auf ihren Partner losgegangen sein. Nachbarn wurden auf die Schreie des Mannes aufmerksam und stellten fest, dass der 45-Jährige stark blutete.

Ein Nachbar suchte in einem Lokal in der Nähe Hilfe, wo gerade eine Vereinssitzung einer Sportmannschaft stattfand. Gemeinsam gingen sie zur Wohnung des schwer verletzten Mannes. Ein 46-Jähriger holte aus seinem Auto noch Erste-Hilfe-Material, das speziell für eine Messerverletzung hilfreich war. Bei dem Vereinstreffen waren auch zwei Polizisten, die mit drei weiteren Mitgliedern der Sportmannschaft den Verletzten versorgten.

Einsatzkräfte nahmen die 30-Jährige vorläufig fest, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Verdächtige musste eine Blutprobe abgeben und wurde schließlich wieder entlassen.