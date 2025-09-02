Messerangriff auf Bruder in Lüneburg

Lüneburg (dpa/lni) –

Ein Bruderzwist ist in Lüneburg eskaliert. Die 39 und 44 Jahre alten Männer gerieten in der Nacht zu Dienstag in einer Wohnung in Streit, vermutlich aufgrund von Geldschulden, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden handgreiflich, der Jüngere zog ein Messer und stach seinem älteren Bruder in den Rippenbereich. Mit schweren Verletzungen wurde der 44-Jährige im Klinikum versorgt. Lebensgefahr bestand nicht. Der 39-Jährige ergriff die Flucht, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.