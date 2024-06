Messerangriff an Schule: FDP fordert Regierungsbericht

Kiel/Geesthacht (dpa/lno) –

Nach einem Vorfall in einer Schule in Geesthacht hat die FDP-Fraktion im Landtag einen Bericht der Landesregierung für den Bildungsausschuss am kommenden Donnerstag beantragt. Bei einer Auseinandersetzung an der Schule im Kreis Herzogtum Lauenburg hatte nach Polizeiangaben ein Kind ein anderes mit einem Messer verletzt. «Diese Gewalttat unter zwölfjährigen Schülern ist erschütternd und äußerst besorgniserregend», betonte der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Christopher Vogt, am Montag in Kiel.

Leider seien schlimme Gewalttaten unter sehr jungen Schülern keine Einzelfälle mehr, so Vogt. Daher solle das Bildungsministerium darlegen, wie mit der betroffenen Schule und der Jugendhilfe daran gearbeitet werde, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole und sich die Situation an der Schule verbessere.

Bei der Auseinandersetzung am vergangenen Donnerstag war ein Kind durch den Angriff mit dem Messer schwer verletzt worden. Es konnte nach etwa einem Tag das Krankenhaus wieder verlassen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Details zu dem Vorfall wollten die Beamten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zum Schutz der Kinder nicht machen.