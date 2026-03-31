Messerangriff: 15-Jähriger soll vor Haftrichter kommen

Nach dem Vorfall am Montagmittag waren zunächst zwei 15-Jährige festgenommen worden. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa) –

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff an einer Hamburger Schule wird ein 15-Jähriger in ein Untersuchungsgefängnis gebracht und einem Haftrichter vorgeführt. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Am Montagmittag war ein 13-jähriger Schüler von einem Jugendlichen mit mehreren Messerstichen angegriffen und dabei schwer verletzt worden, wie es hieß.

Nach dem Vorfall am Montagmittag waren zunächst zwei 15-Jährige festgenommen worden. Einer der beiden Jugendlichen sei den Angaben zufolge nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen «mangels Haftgründen» wieder entlassen worden. Der 15-Jährige, der wieder entlassen wurde, sei syrischer Nationalität, die Staatsbürgerschaft des weiterhin festgenommenen sei ungeklärt.

Jugendliche sollen sich vor Angriff gestritten haben

Der Sprecherin zufolge sei es vor dem mutmaßlichen Angriff auf den 13-Jährigen zu einem Streit zwischen den Jugendlichen gekommen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen hatte der 13-Jährige zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt.

An der Fahndung waren den Angaben zufolge rund zwei Dutzend Funkstreifenwagen, ein Polizeihubschrauber, ein Diensthund sowie eine Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen beteiligt. Die Mordkommission ermittelt.