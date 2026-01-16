Messer-Vorfall im Kaufhaus: Ladendieb von Polizei gefasst

Heide (dpa/lno) –

Im Kreis Dithmarschen ist ein Ladendetektiv während eines Diebstahls mit einem Messer bedroht worden. Am Mittwochnachmittag war der 26-jährige Tatverdächtige dem Aufpasser in einem Kaufhaus in Heide aufgefallen. Der Detektiv habe daraufhin den mutmaßlichen Dieb angesprochen. Der zückte ein Messer und floh.

Der Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge nach einer Fahndung von der Polizei gestellt. Er habe den Ladendiebstahl zugegeben, bestreite allerdings den Ladendetektiv mit einem Messer bedroht zu haben. Die Polizei hat nach eigenen Angaben auch kein Messer bei ihm gefunden. Gegen den Tatverdächtigen sollen bereits mehrere Anzeigen, unter anderem auch wegen Ladendiebstahl, vorliegen. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.