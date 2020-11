Messe und Flughafen in Not: Landtag berät über Corona-Lage

Hannover (dpa/lni) – Der Haushaltsausschuss des Landtages will am Mittwoch (12.15 Uhr) über die bedrohliche Finanzlage bei den niedersächsischen Beteiligungen Messe und Flughafen Hannover beraten. Beide Unternehmen waren durch wegbrechende Veranstaltungen und den erneut eingeschränkten Reiseverkehr im Corona-Teil-Shutdown zuletzt weiter unter Druck geraten. Das Fachgremium des Parlaments soll jetzt über die gegenwärtige Situation unterrichtet werden, geplant ist eine vertrauliche Sitzung. Aus Sicht der Regierung hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) jüngst Unterstützung angedeutet: Man werde «das tun, was man von guten Eigentümern erwartet, nämlich zu helfen und dafür zu sorgen, dass die Unternehmen eine Perspektive haben».

Unklar ist, welchen Umfang und welche Form diese Hilfe genau haben dürfte. Im Gespräch sind Bürgschaften, mit denen Messe und Airport leichter an neue Kredite kommen könnten. Die IG Metall forderte für die Messegesellschaft aber auch eine Kapitalerhöhung. Hier halten das Land und die Landeshauptstadt Hannover bisher jeweils rund die Hälfte der vorhandenen Anteile, beim Flughafen sind es je 35 Prozent.

SPD-Finanzexpertin Frauke Heiligenstadt sagte, ihre Fraktion blicke «mit Sorge auf die Entwicklung». Auch wenn es bereits vorher einen gewissen Spardruck gegeben habe, sei es nun «ein wichtiges Anliegen, Arbeitsplätze weitgehend zu schützen und bestehende Strukturen zu erhalten. Dies muss auch Prämisse von möglichen Unterstützungen im Kontext der Corona-Pandemie sein. Radikalen Personalabbau- und Privatisierungsfantasien erteilen wir eine Absage.» CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hatte für die Messe kürzlich eine Bürgschaft ins Spiel gebracht, die Chance einer Kapitalerhöhung aber als «sehr, sehr gering» bezeichnet.

Vor allem die Absage der weltgrößten Industrieschau Hannover Messe hatte in diesem Jahr zu großen Einnahmeverlusten geführt. Mehrere andere Veranstaltungen fielen ebenso ins Wasser, nach Informationen der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» droht 2020 ein Minus von bis zu 100 Millionen Euro. Eine Voraussetzung für Hilfen könnten weitere Einsparungen sein – die IG Metall ist strikt gegen das Ausmaß des bisher diskutierten Jobabbaus von bis zu 300 Stellen. Stadt und Land müssten als Hauptträger zudem stärker ihrer Verantwortung für die messeabhängigen Betriebe in Gastronomie und Hotellerie nachkommen.