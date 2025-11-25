Merz zu Antrittsbesuch in Hamburg erwartet

Nach seiner Teilnahme an einem Regierungstreffen in Angola wird Kanzler Friedrich Merz zu einem Antrittsbesuch in Hamburg erwartet. Michael Kappeler/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt heute (9.30 Uhr) zu einem Antrittsbesuch nach Hamburg. Der Kanzler nimmt an einer Sitzung des Senats im Rathaus teil. Es wird erwartet, dass es dabei auch um die Hafenfinanzierung gehen wird.

Im Anschluss werde er gemeinsam mit Bürgermeister Peter Tschentscher (CDU) den Handwerkerhof «Meistermeile» im Stadtteil Lokstedt besuchen, teilte die Pressestelle des Senats mit. Dort bietet die Stadt rund 100 kleineren und mittleren Handwerksbetrieben Gewerbeflächen zu günstigen Mieten an. Das Projekt wurde 2019 eröffnet.

In den meisten Bundesländern hat Merz bereits Antrittsbesuche absolviert. Am Montag nahm der Kanzler am Gipfeltreffen der Europäischen und der Afrikanischen Union in Angola teil. Am Dienstag reist er von Hamburg zum Arbeitgebertag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin, wo er eine Rede halten soll.