Merz will einen Staatsminister für das Ehrenamt

CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz will das Ehrenamt in Deutschland stärken. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz will das Ehrenamt als «Säule der Bürgergemeinschaft» in Deutschland stärken. Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt sorgten für Zusammenhalt in der Gesellschaft, sagte er bei der Verleihung des Bürgerpreises der Hamburger CDU-Abgeordneten im Rathaus der Hansestadt. Der Staat müsse dafür die Voraussetzungen schaffen. Es gehöre deshalb zu den wichtigsten Aufgaben der Regierung, «denen die Steine aus dem Weg zu räumen, die sich für Mitmenschen und Gemeinschaft einsetzen wollen», sagte Merz.

Staatsminister für Sport und Ehrenamt

In einer von ihm geführten Bundesregierung werde es deshalb einen Staatsminister für Sport und Ehrenamt geben, versprach Merz. Gemeinnützige Vereine und Stiftungen müssten von Bürokratie sowie steuerlichen und datenschutzrechtlichen Auflagen entlastet werden.

Merz war Festredner bei der Verleihung des Bürgerpreises, mit dem die Hamburger CDU-Abgeordneten aus Bundestag, Bürgerschaft und Bezirken seit 1982 Menschen und Einrichtungen auszeichnen, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben.

Bürgerpreis geht an Verein Hände für Kinder

Der Hauptpreis ging in diesem Jahr an Steffen Schumann und den von ihm gegründeten Verein Hände für Kinder, der sich um die Betreuung von Familien mit schwerbehinderten Kindern kümmert. Den Anerkennungspreis erhielt der Hamburger Künstler und Schriftsteller Michael Batz. Mit dem Peter von Zahn Gedächtnispreis für internationales Engagement wurden Michael Hoppe und seine Stiftung steps for children geehrt, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Namibia und Simbabwe einsetzt.