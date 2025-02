Merz stärkt Hamburger CDU vor Wahl den Rücken

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat Bundestagswahlsieger Friedrich Merz (CDU) seinen Parteifreunden in der Hansestadt den Rücken gestärkt. Auch in Hamburg sei es Zeit für einen Politikwechsel, sagte Merz bei einer Veranstaltung zum Abschluss des Bürgerschaftswahlkampfs der Hamburger CDU in der Hafencity.

Einen Wahlsieg für die Union in Hamburg gab Merz dabei aber nicht als Ziel für die CDU vor – die Partei liegt in Umfragen deutlich hinter der SPD. Die Wähler hätten bei der Bürgerschaftswahl jedoch die Chance, die CDU «mindestens eben auf den zweiten Platz» zu bringen und nicht mehr auf dem dritten Platz zu lassen, sagte Merz.

Merz: Hamburg soll CDU-geführte Bundesregierung unterstützen

Sein Wunsch für Hamburg sei eine Regierung, die im Bundesrat etwa bei seinen Plänen zur Steuerpolitik konstruktiv mitgehen würde, sagte der CDU-Chef. «Ich meine das gar nicht persönlich und gar nicht hämisch, aber jede Landesregierung, an der Grüne beteiligt sind, macht diesen Weg schwer», sagte Merz.

Der Hamburger CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering sagte, er habe das Ziel, am Sonntag die Grünen in die Opposition zu schicken. «Da gehören sie hin.» Der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende hatte sich für eine Koalition mit der SPD ausgesprochen. Eine Zusammenarbeit mit den Grünen hatte er ausgeschlossen, selbst wenn sie rechnerisch möglich sein sollte.