Merz nach Sondierungsauftakt: Starke SPD ist Wert an sich

Hamburg (dpa) –

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat sich zuversichtlich gezeigt, mit der SPD eine tragfähige Regierung bilden zu können. Das Votum der Wähler lasse der Union nur eine Option, mit wem man in eine Regierung gehen könne, nämlich mit den Sozialdemokraten, sagte Merz bei einer Veranstaltung der Hamburger CDU zum Abschluss des Bürgerschaftswahlkampfs. Dazu war Merz von den Sondierungsgesprächen beider Seiten am Abend nach Hamburg gereist.

Die Gespräche hätten in einer «ausgesprochen guten und konstruktiven Atmosphäre stattgefunden», sagte Merz. Man habe sich vereinbart, die politischen Ränder wieder kleiner werden zu lassen – «sowohl links als auch rechts». Das desaströse Ergebnis der SPD bei der Bundestagswahl erfülle ihn «nicht mit Schadenfreude oder Häme». Eine starke sozialdemokratische Partei in Deutschland sei «ein Wert an sich», sagte Merz.

Über die Inhalte des Gesprächs sei Stillschweigen vereinbart worden. «Aber eines kann ich sagen: Es ist von großer Ernsthaftigkeit geprägt gewesen und in dem Bewusstsein geführt worden, dass wir in der nächsten Wahlperiode in diesem Land wirklich größere Veränderungen vornehmen müssen», sagte Merz. Sollte man das nicht schaffen, wüssten beide Seiten, dass die Gefahr groß sei, «dass unser Land dann endgültig in den Linkspopulismus oder in den Rechtspopulismus abrutscht».