Merz gratuliert Günther zur Wiederwahl als CDU-Landeschef

Neumünster (dpa/lno) –

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Ministerpräsident Daniel Günther zu seiner Wiederwahl als Landesvorsitzender der CDU in Schleswig-Holstein gratuliert. «Gut für Schleswig-Holstein, dass Du Deine erfolgreiche Arbeit als Ministerpräsident fortsetzen willst. Das Land ist bei Dir und der CDU in guten Händen», postete Merz auf X.

Günther war am Samstag mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Der 52-Jährige erhielt auf einem Landesparteitag in Neumünster 203 Stimmen. Elf Delegierte stimmten gegen ihn, eine Person enthielt sich bei der Wahl.

Das entspricht einem Ergebnis von 94,4 Prozent. Das sei mehr als er sich zu träumen gewagt habe, sagte Günther. «Ich bin sehr, sehr stolz und habe jetzt noch mehr Bock.» Günther steht seit 2016 an der Spitze der Landespartei.