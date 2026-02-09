Merkel und Costa Ehrengäste beim Matthiae-Mahl

In diesem Jahr kommen Ex-Kanzlerin Merkel und EU-Ratspräsident Costa ins Rathaus. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Ratspräsident António Costa werden in diesem Jahr beim traditionellen Matthiae-Mahl des Hamburger Senats im Rathaus erwartet. Neben rund 400 anderen Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sollen sie am 6. März die Ehrengäste sein, wie der Senat mitteilte. Im Mittelpunkt des Festmahls solle die Souveränität der Europäischen Union in der geopolitischen Zeitenwende stehen.

Das Hamburger Matthiae-Mahl ist nach Angaben des Senats das weltweit älteste noch gefeierte Festmahl.

Matthiae-Mahl gab es erstmals 1356

Der Name bezieht sich auf den Matthias-Tag, den 24. Februar. Er galt den Angaben zufolge im Mittelalter als Auftakt des Geschäftsjahres. Die Senatoren bekamen neue Aufgaben, der neue Bürgermeister wurde aus ihren Reihen bestimmt.

Erstmals sollen die Stadtväter das Matthiae-Mahl 1356 ausgerichtet haben. Die Tradition war aber von 1724 an mehr als 200 Jahre lang unterbrochen – die Gründe sind unklar.

Eingeladen werden heute immer ein ausländischer und ein deutscher Ehrengast. Im vergangenen Jahr waren EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera und Wirtschaftswissenschaftlerin und «Wirtschaftsweise» Monika Schnitzer ins Rathaus gekommen.