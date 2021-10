Merkel kommt am Donnerstag zum Abschied nach Bremerhaven

Angela Merkel, geschäftsführende Bundeskanzlerin, spricht. Foto: Yorgos Karahalis/AP/dpa

Bremen (dpa) – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Donnerstag in Bremerhaven erwartet. Es ist der offizielle Abschiedsbesuch der Kanzlerin im Land Bremen. In der Seestadt will sie das Deutsche Auswandererhaus (DAH) besuchen und sich in das Goldene Buch Bremerhavens eintragen. Begrüßt wird Merkel unter anderen von Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (beide SPD).

«Ich freue mich sehr, dass die Bundeskanzlerin zum Abschluss ihrer 16-jährigen Amtszeit noch einmal unser Bundesland besucht», sagte Bovenschulte am Freitag. «Dass ihr besonderes Interesse dem Auswandererhaus gilt, ist auch eine Wertschätzung für das Museum, für die jahrelange engagierte Arbeit sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sowie für die Seestadt Bremerhaven.»

© dpa-infocom, dpa:211029-99-789267/2

Pressemitteilung