Meppener Kapitän Leugers für zwei Spiele gesperrt

Ein Schiedsrichter zeigt einem Fußballspieler die rote Karte. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Meppen (dpa/lni) – Der SV Meppen muss in den beiden nächsten Drittliga-Spielen auf seinen Kapitän Thilo Leugers verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den 29 Jahre alten Mittelfeldspieler am Dienstag zu einer Sperre von zwei Partien, weil er am Sonntag bei der 0:1-Niederlage gegen Viktoria Köln eine Rote Karte für eine «Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall» gesehen hatte. Leugers fehlt den Emsländern damit auch am Mittwochabend (19.00 Uhr/MagentaSport) im Kellerduell beim Tabellen-18. Hallescher FC. Die Meppener stehen nach vier Niederlagen in den ersten fünf Spielen auch nur auf Rang 16.

Mitteilung des DFB

Homepage des SV Meppen