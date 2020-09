Meppener Frauen punkten im Bundesliga-Spiel, Werder 1:5

Eine Bremer Spielerin liegt nach Spielende auf dem Rasen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die Fußballerinnen des SV Meppen haben in ihrem ersten Bundesliga-Spiel einen Achtungserfolg erreicht. Die Aufsteigerinnen aus dem Emsland holten am Sonntag ein 0:0-Unentschieden beim MSV Duisburg. Mitaufsteiger Werder Bremen verlor dagegen zum Saisonauftakt mit 1:5 (1:2) bei Eintracht Frankfurt. Margarita Gidion brachte Werder zwar in der 15. Minute in Führung. Doch danach trafen Geraldine Reuteler (33.), zweimal Laura Freigang (35./53./Foulelfmeter), Tanja Pawollek (65.) und Lara Prasnikar (67.) für die ambitionierten Frankfurterinnen.

