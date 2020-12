Meppen verliert Nachholspiel: 1:4 gegen Türkgücü München

Ein Fußball fliegt ins Netz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Meppen (dpa) – Der SV Meppen hat sein letzten Spiel vor Weihnachten verloren. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings unterlag Türkgücü München in der Nachholpartie des elften Spieltags am Mittwochabend mit 1:4 (1:2). Zwar glich Lars Bünning in der 41. Minute die Gäste-Führung durch Petar Slišković (15.) aus. Doch Furkan Kircicek (43.), Alexander Sorge (70.) und Nico Gorzel (90.+1) sorgten für den Auswärtssieg der Bayern.

Meppen geht mit drei Punkten Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz in die Weihnachtspause. Türkgücü hat fünf Zähler mehr und liegt drei Punkte hinter dem Aufstiegs-Relegationsrang.

Spieltag und Tabelle der 3. Liga

Neuigkeiten zur 3. Liga