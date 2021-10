Meppen sagt Kirmes ab: «Attraktive Fahrgeschäfte fehlen»

Meppen (dpa/lni) – Die Stadt Meppen im Emsland hat ihre für das dritte Oktober-Wochenende geplante Herbstkirmes abgesagt. «Es fehlen schlichtweg attraktive Fahrgeschäfte», sagte der Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, Ansgar Limbeck, am Donnerstag. Die Regelungen für Veranstaltungen seien in anderen Bundesländern schon früher gelockert worden als in Niedersachsen. Es sei nachvollziehbar, dass Schausteller sich dann für einen Standort entscheiden, der weniger Auflagen mit sich bringe. Auch der verkaufsoffene Sonntag am 17. Oktober entfalle. «Das ist einfach bitter», sagte der Stadtmarketing-Chef. «Wir hoffen auf eine traditionelle, uneingeschränkte Rathauskirmes 2022.»

An diesem Donnerstag hat die niedersächsische Landesregierung eine geänderte Corona-Verordnung beschlossen, die den Kommunen verschiedene Möglichkeiten für Herbst- und Weihnachtsmärkte eröffnet. Sie soll bereits von diesem Freitag (8. Oktober) an gelten.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-518658/2