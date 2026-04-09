Menschliche Knochen in ausgehobenem Erdreich entdeckt

Cloppenburg (dpa/lni) –

Der Fund von menschlichen Knochen bei Bauarbeiten an einer Stromtrasse in der Nähe von Cloppenburg gibt derzeit Rätsel auf. Wie die Polizei mitteilte, stieß bereits im Februar ein Bauarbeiter auf einer Ackerfläche auf einen Gegenstand, der sich bei genauerer Betrachtung als menschlicher Schädelknochen herausstellte.

Holzkreuz und textile Überreste

In dieser Woche sei weiteres Erdreich an der Fundstelle ausgehoben und bei einem Sand- und Kiesunternehmen ausgesiebt worden. Dabei seien weitere kleine Knochenteile, ein Holzkreuz und kleinere textile Überreste gefunden worden, hieß es.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wird die Liegezeit des Schädelknochens auf rund 30 Jahre geschätzt. Warum die menschlichen Überreste an dieser Stelle gefunden wurden, ist noch unklar. Möglicherweise stammt die Erde von einem Friedhof, dessen Aushub unsachgemäß abgeladen wurde. Die Ermittlungen dauern an.