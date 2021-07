Menschliche Knochen im Wald gefunden: Polizei ermittelt

Wolfenbüttel (dpa/lni) – In einem Waldgebiet in Wolfenbüttel sind mehrere menschliche Knochen gefunden worden. Die Polizei wurde am Freitag von Zeugen alarmiert und führte vor Ort eine umfangreiche Spurensuche durch. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könnten aber keine fundierten Angaben zur verstorbenen Person und zur Todesursache gemacht werden, teilte die Polizei mit. Derzeit würden alle bisherigen Erkenntnisse ausgewertet. Weitere Auskünfte seien nicht möglich.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-324828/3

Pressemitteilung