Menschliche Knochen im Wald gefunden – Identität geklärt

Peine (dpa/lni) –

Nach dem Fund von menschlichen Knochen in einem Waldstück in Peine ist die Identität des Opfers geklärt. Eine rechtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass es sich um die sterblichen Überreste einer 60-jährigen Frau handelt, teilte die Polizei mit. Die Frau war im Oktober 2024 als vermisst gemeldet worden. Hinweise auf eine sogenannte Fremdeinwirkung, also etwa ein mögliches Verbrechen, ergaben sich nicht.

Ein Jäger hatte die Knochen am 5. Dezember in einem schwer zugänglichen Abschnitt des Hainwaldes entdeckt. Untersucht werden sollte, woher die Überreste stammen und wie sie in den Wald kamen. Nach früheren Polizeiangaben sollten dazu bislang ungeklärte Vermisstenfälle in der Region berücksichtigt werden.