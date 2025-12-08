Menschliche Knochen im Wald – Analyse soll Herkunft klären

Von wem stammen die Knochen in einem Walstück in Peine und wie kamen sie dorthin? (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Peine (dpa/lni) –

Nach dem Fund von menschlichen Knochen in einem Waldstück in Peine soll eine genaue Analyse bei der Identifizierung helfen. Die eindeutig menschlichen Knochen seien an das rechtsmedizinische Institut der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) übergeben worden, teilte die Polizei mit. Ergebnisse aus der Landeshauptstadt werden in rund zwei Wochen erwartet.

Ein Jäger hatte die Knochen am Freitag in einem schwer zugänglichen Abschnitt des Hainwaldes entdeckt. Seitdem wollen die Ermittler klären, woher die Überreste stammen und wie sie in den Wald kamen. Dafür würden bislang ungeklärte Vermisstenfälle der Region berücksichtigt, teilten die Beamten mit.