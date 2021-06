Menschliche Knochen bei Erdarbeiten auf Baustelle gefunden

Das Wort „Polizei“ steht auf einem Einsatzwagen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Wilhelmshaven (dpa) – Der Fund von mehreren menschlichen und tierischen Knochen in Wilhelmshaven beschäftigt die Polizei. Die Knochenteile waren bei Erdarbeiten auf einer Baustelle zum Vorschein gekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beamte stellten diese bereits am vergangenen Dienstag sicher. Nach ersten Untersuchungen durch einen Gerichtsmediziner der Rechtsmedizin in Oldenburg ist klar, dass die Knochen bereits mehrere Jahrzehnte im Boden lagen. Bei den Ermittlungen werde auch ein Bezug zur Kriegszeit berücksichtigt, teilte die Polizei mit. Eine genaue Altersbestimmung der Knochen soll folgen.

