Menschenansammlungen: Keine größeren Verstöße

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Viele Menschen haben sich am Samstagabend wieder in Hamburger und Kieler Parks versammelt. «Es gab hier und dort größere Ansammlungen, aber es war nicht problematisch», sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei am Sonntagmorgen.

So hätten sich am Falkensteiner Ufer in Blankenese sowie in den angrenzenden Parks etwa 400 bis 500 Jugendliche aufgehalten. Auch im Stadtpark seien insgesamt 1500 bis 1800 Menschen gewesen, darunter vermehrt jugendliche Gruppen. Wie die Polizei mitteilte, habe es Ansprachen gegeben, teilweise auch Platzverweise, mehrere Strafanzeigen, eine vorläufige Festnahme und ruhestörenden Lärm. Allerdings sei die Lage nicht mit den letzten Tagen vergleichbar gewesen, es gab keine größeren Einsätze. Im Schanzenviertel herrschte zudem weiterhin Alkoholverbot.

Auch in Kiel haben sich nach Angaben der Polizei etwa 500 Menschen im Schrevenpark aufgehalten. Sie feierten bei lauter Musik, sodass es zu Beschwerden wegen Ruhestörung kam und Musikanlagen sichergestellt worden seien.

