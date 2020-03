Menschen organisieren Hilfsangebote in Corona-Krise

Ein Zettel, der über ein Hilfsangebot in der Coronakrise informiert, hängt an einer Ampel. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Gerade um Älteren oder Menschen mit Vorerkrankungen unter die Arme zu greifen, organisieren sich derzeit Tausende Menschen in ganz Niedersachsen. Alleine in Hannover haben sich im Laufe der Woche rund 3500 Leute bei der Initiative «Solidarität statt Hamsterkäufe» gemeldet und ihre Hilfe angeboten, wie Jonas Negenborn erzählte. Der 26-jährige Student hatte das Projekt mit einigen Freunden privat organisiert. «Wir wollen am Wochenende massenhaft Flyer verteilen, um ältere Menschen anzusprechen», sagte er. Hilfsbedürftige könnten dann bei der Nummer +49 1525 7878124 anrufen und würden vermittelt. Sein Wunsch: «Ich hoffe generell, dass sich Solidarität über Corona heraus bei den Menschen im Alltag etabliert.»

Auch in anderen Städten haben sich über die sozialen Netzwerke schnell Hilfswillige gefunden: In Osnabrück oder Göttingen organisieren sich vornehmend junge Leute über Telegramgruppen wie «Helfende Hand», in Bremen sind fast 2000 Menschen in der Facebookgruppe «Coronahilfe Bremen». Auch die Diakonie Hannover und einige Fußball-Fangruppen haben Hilfsangebote aus dem Boden gestampft.

