Menschen in Region Osnabrück sollen Wasser sparen

Osnabrück (dpa/lni) –

Angesichts des trockenen Frühjahrs rufen Stadt und Landkreis Osnabrück ihre Bürgerinnen und Bürger zu einem sparsamen Umgang mit Wasser auf. Fließgewässer und teils auch Trinkwasserbrunnen der Region hätten sehr niedrige Pegel, teilten beide Kommunalbehörden am Dienstag mit. Die Grundwassermessstellen wiesen ein ähnliches Niveau auf wie im Trockenjahr 2019, hieß es. Gleichzeitig steige der Wasserverbrauch in den warmen und trockenen Monaten immer weiter an, auch weil viel Wasser für die Bewässerung von Gärten verwendet werde. Rund 800 Liter Wasser verbrauche ein Rasensprenger pro Stunde – das entspreche der Menge, die ein Mensch in einer ganzen Woche brauche.