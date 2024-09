Menschen im Norden genießen die letzten sommerlichen Tage

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Gut besuchte Strände, volle Promenaden und intensiv genutzte Radwege – das spätsommerliche Sonnenwetter hat am Wochenende viele Menschen ins Freie gelockt. In Timmendorfer Strand etwa haben zahlreiche Menschen das gute Wetter genutzt, um über die neu eröffnete Seebrücke zu flanieren und im Strandkorb oder Sand das bis zu 21 Grad Celsius warme Wetter zu genießen. Vereinzelt trauten sich einige Menschen sogar noch ins etwa 16 bis 17 Grad kalte Ostseewasser. In Hamburg, wo das Thermometer auf bis zu 24 Grad kletterte, schlenderten viele Menschen an der Elbe entlang oder spazierten in den Parks und Grünanlagen der Stadt.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge können sich die Menschen in Norddeutschland auch zum Wochenstart auf spätsommerliches Wetter mit Sonne und Wärme freuen. So werde es in Schleswig-Holstein und Hamburg im Tagesverlauf zwar einige Schauer geben, doch auch die Sonne werde sich blicken lassen, sagte DWD-Meteorologe Jens Kieser der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es dagegen bei viel Sonne den gesamten Tag trocken. «Gerade zum Osten hin gibt es recht viel Sonne und es bleibt freundlich.» Gleichzeitig liegen die Temperaturen am Montag im Norden bei 21 bis 24 Grad.

Der Blick in die restliche Woche zeige jedoch, dass der Herbst vor der Tür stehe. «Der Norden kommt so langsam unter den Einfluss eines Tiefdruckgebietes. Das macht das Wetter zunehmend herbstlicher und wechselhafter.» Am Dienstag werde das Thermometer bei deutlich mehr Schauern und Gewittern nur noch 18 bis 20 Grad anzeigen. «Und zum Wochenende hin wird es dann frisch und windig und es gibt viele Schauer.»