Menschen im Norden beziehen länger Altersrente

Lübeck (dpa/lno) –

Menschen in Schleswig-Holstein beziehen länger Altersrente als noch vor fünf Jahren. Wer bis 2024 in Rente war, erhielt im Schnitt 21,3 Jahre lang eine Altersrente, wie die Deutsche Rentenversicherung Nord mitteilte. Fünf Jahre zuvor waren es noch 20,8 Jahre.

Frauen beziehen wegen ihrer höheren Lebenserwartung länger Rente als Männer. Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Rentenbezugsdauer für Frauen bei 22,7 Jahren, für Männer bei 19,7 Jahren. Fünf Jahre zuvor waren es 22,4 Jahre für Frauen und 19,0 Jahre für Männer.

Gleichzeitig verschiebt sich den Angaben zufolge der Rentenbeginn nach hinten. 2019 waren Menschen in Schleswig-Holstein bei Rentenbeginn im Durchschnitt 64,4 Jahre alt, 2024 waren es 64,8 Jahre.

Ende 2024 zahlte die Deutsche Rentenversicherung in Schleswig-Holstein rund 638.000 Altersrenten aus. Bundesweit erhalten etwa 18,9 Millionen Menschen eine gesetzliche Altersrente.