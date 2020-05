Menschen fahren bei schönem Wetter wieder verstärkt Rad

Eine Frau fährt mit einem Fahrrad bei Sonnenaufgang über einen Feldweg. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Lange Schlangen vor den Radgeschäften, viel Verkehr auf den Radwegen: Das Radfahren erlebt derzeit in Niedersachsen einen Boom. Auch wenn Touren in größeren Gruppen im Moment wegen der Corona-Auflagen verboten seien, radelten doch viele Menschen zu zweit, sagte Rüdger Henze, Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) für Niedersachsen: «Wir stellen fest, dass Fahrradfahren eine sehr gerne und häufig genutzte Alternative ist.» Mit der Wiedereröffnung der Fahrradgeschäfte am 20. April sei ein wahrer Boom losgegangen, sagte Arne Sudhoff, Sprecher des Fahrradherstellers Derby Cycle aus Cloppenburg.

Weil die Auslieferung zuletzt europaweit wegen der coronabedingten Einschränkungen immer schwieriger geworden war, hatte Derby Cycle am 25. März die Produktion im Cloppenburger Werk eingestellt. Nun soll am 4. Mai die Fahrradmontage wieder anfangen. «Wir haben eine große Nachfrage, und wir können wieder ausliefern.» In Verwaltung und Produktion zusammen arbeiten im Cloppenburger Werk 900 Mitarbeiter.

Warum ausgerechnet jetzt die Leute so verrückt aufs Radfahren sind, da kommen nach Ansicht von Henze und Sudhoff viele Faktoren zusammen. Viele müssten im Home-Office arbeiten, die täglichen Wege hätten sich verkleinert, Sportplätze seien geschlossen – die Leute wollten einfach mal wieder raus an die frische Luft. Hinzu komme, dass deutlich weniger Autos unterwegs sind. Da sollten die Radfahrer auch nicht auf den kombinierten Rad-Fußgänger-Wegen unterwegs sein, forderte Henze: «Fahrt jetzt auf der Fahrbahn, jetzt könnt ihr es üben, gewöhnt Euch ein dickes Fell an.»

Bei den Fahrradhändlern macht sich der Fahrradboom in langen Schlangen vor den Geschäften und den Werkstätten bemerkbar. «Wir werden quasi überrannt», sagte Marc Sandkämper, Serviceleiter beim Osnabrücker Zweiradhaus Dependahl. Die Werkstatt sei für die nächsten drei Wochen ausgebucht. Auch Kunden, die Fahrräder kaufen wollten, seien nicht gerade wenig. Die Menschen hätten in den vergangenen Wochen ziemlich viel Langeweile gehabt und freuten sich, mal wieder raus zu dürfen, irgendwo hinzugehen und zu shoppen.

Auch Mark Baumeister, Geschäftsführer beim Fahrradgeschäft Radel Bluschke in Osnabrück, berichtete von langen Schlangen vor seinem Geschäft. «Ich denke, das liegt daran, dass die Leute eine lange Zeit lang nicht das kaufen konnten, was sie kaufen wollten, zumindest nicht im stationären Handel.» Auch hätten die Leute viele Zeit. «Sie merken, dass die Bewegung auf dem Fahrrad eine nette Beschäftigung ist.»

Das Frühjahr sei ohnehin die Hochsaison fürs Fahrrad. «Jetzt gucken die Leute, was es Neues gibt oder lassen ihr Fahrrad reparieren», sagt Sudhoff. Ob die große Nachfrage derzeit auch den ausgefallenen Umsatz wegen der vierwöchigen Geschäftsschließung ausgleichen könne, stehe noch nicht fest, sind sich Sudhoff und die Fahrradhändler einig. «Das wird man erst am Ende des Jahres sehen», sagt Sandkämper.

Aus Sicht des ADFC sei es gut, dass nun auch die jüngste Änderung der Straßenverkehrsordnung die Rolle der Radfahrer auf den Straßen stärke, sagte Heinze – etwa der größere Mindestabstand von 1,50 Metern, die Autofahrer beim Überholen von Radfahrern einhalten müssen. Der Radfahrer-Aufschwung wegen der Corona-Krise sollte nun auch für eine weitere Stärkung des Radverkehrs genutzt werden, etwa mit einer Mobilitätsprämie, von der auch Radfahrer profitieren.

