Menschen bejubeln in Hamburg Sturz Assads

Hamburg (dpa/lno) –

Rund 1.000 Menschen haben am Hamburger Hauptbahnhof den Sturz von Syriens Machthaber Baschar al-Assad gefeiert. Die Kundgebung am Hachmannplatz hatte am späten Nachmittag weiter großen Zulauf, wie ein Polizeisprecher sagte. Zu einer zweiten, am Neuen Pferdemarkt angemeldeten Demonstration seien hingegen nur sehr wenige Teilnehmer gekommen – vermutlich wegen der größeren Versammlung am Hauptbahnhof.

Die Stimmung auf dem Bahnhofsvorplatz war ausgelassen und friedlich, die Polizei mit starken Kräften im Einsatz. Zwischenfälle gab es zunächst keine. Viele nach Deutschland geflüchtete Syrer fielen sich in die Arme, tanzten und sangen. Syrische, palästinensische und kurdische Fahnen wurden geschwenkt.

Entwicklung in Syrien hatte sich zuletzt überschlagen

Von diesem Tag habe sie lange geträumt, sagte eine junge Syrerin. Nun könne sie endlich in ihre Heimat zurückkehren. Ein anderer Syrer, der mit seinem elf Jahre alten Sohn zu der Kundgebung gekommen war, sah die Zukunft seines Kindes dagegen in Deutschland. «In Syrien ist alles kaputt von Assad», sagte der Mann. Andere wollten erst einmal die weitere Entwicklung in Syrien abwarten.

Die Ereignisse in Syrien hatten sich zuletzt überschlagen: Innerhalb von weniger als zwei Wochen erlangte eine Allianz aus Aufständischen in Syrien die Kontrolle über die wichtigsten Städte und zwang Assad zur Flucht.