Mensch wird von Stadtbahn überrollt und stirbt

Hannover (dpa/lni) –

Ein Mensch ist von einer Stadtbahn in der Landeshauptstadt überrollt worden und gestorben. Das Opfer wurde unter dem Zug eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang und die Identität des Opfers waren zunächst nicht bekannt. Die Beamten gingen von einem Unfall aus.

Der Mensch sei von der Feuerwehr geborgen worden und werde abtransportiert. Wegen des Unfalls mit der Straßenbahn der Linie 13 wurden umliegende Straßen im Bereich der Göttinger Chaussee zeitweise gesperrt, wie die Polizei mitteilte.