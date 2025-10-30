Mensch von umstürzendem Baum verletzt

Im Stadtteil Eimsbüttel wird ein Mensch vom Ast eines umstürzenden Baumes getroffen (Symbolbild). Julian Weber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Eimsbüttel ist ein Mensch von einem umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt worden. Die Person sei am Morgen in der Straße Im Gehölz von einem Ast des Baumes getroffen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der oder die Verletzte sei noch am Unglücksort von einem Notarzt versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht worden.

Nähere Angaben zu der Person konnte der Feuerwehrsprecher zunächst nicht machen. In Hamburg herrschte zum Zeitpunkt des Vorfalls regnerisches Wetter mit zum Teil starken Windböen.

Zuerst hatte die «Morgenpost» über den Vorfall berichtet.