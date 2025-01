Mensch stürzt ins Gleisbett und wird von U-Bahn überrollt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine unbekannte Person ist am Morgen auf die Gleise beim U-Bahnhof Billstedt gestürzt und von einer U-Bahn überrollt worden. Rettungskräfte konnten nur noch die Leiche bergen, teilte die Feuerwehr mit. Die Polizei geht von einem Unfall ohne Fremdeinwirkung aus. «Bisher konnten wir nicht feststellen, dass noch andere Menschen in den Unfall verwickelt sind», sagte eine Sprecherin. Der Leichnam werde nun in die Rechtsmedizin gebracht und dort untersucht. Der Bahnhof ist wieder freigegeben.