Mensch stirbt bei Wohnungsbrand in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Rahlstedt ist ein Mensch gestorben. Rettungskräfte konnten die Person in der Nacht zu Montag nur noch tot bergen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Aufgrund ihrer starken Verbrennungen konnte sie demnach zunächst nicht identifiziert werden. Ob weitere Bewohner und Bewohnerinnen des Mehrfamilienhauses durch den Brand betroffen waren, konnten Polizei und Feuerwehr vorerst nicht sagen. Unklar blieb am Montagmorgen auch, wie das Feuer entstanden war und wie hoch der Sachschaden ist.