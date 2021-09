Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Kohlenmonoxidaustritt in Hamburg-Rotherbaum ist am Donnerstagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden sechs Menschen verletzt. Die Ursache des Kohlenmonoxidaustritts in dem Zehn-Parteien-Wohnhaus war zunächst noch unklar. Unter den Verletzten seien zwei Polizisten, zwei Feuerwehrleute und zwei Bewohner des Hauses.

