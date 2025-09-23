Mensch stirbt bei Feuer in Hochhaus in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Wilhelmshaven ist am Montagabend ein Mensch gestorben. Das Feuer brach in einer Wohnung im vierten Stock des achtgeschossigen Hauses in der Mitscherlichstraße aus, teilte die Polizei mit. Bewohnerinnen und Bewohner hätten das Gebäude verlassen müssen. Sechs von ihnen wurden demnach leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Zur Identität der oder des Toten äußerte sich ein Polizeisprecher in der Nacht nicht. Die betroffene Wohnung brannte komplett aus, hieß es. Andere Wohnungen seien durch die Flammen nicht beschädigt worden. Die Menschen konnten in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie es zu dem Brand kam, werde jetzt ermittelt.