Mensch nach Auseinandersetzung in Neumünster in Lebensgefahr

Neumünster (dpa/lno) –

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Neumünster schwebt ein Mensch in Lebensgefahr. Die Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Der zweite Beteiligte, ein 19-jähriger Mann, sei mit zur Wache genommen worden. Ob es sich bei dem Vorfall am Nachmittag um eine Schlägerei handelte oder Waffen im Spiel waren, wird laut Polizeiangaben noch ermittelt.

Auch zum lebensgefährlich Verletzten sowie den Hintergründen der Tat machte die Behörde zunächst keine weiteren Angaben.