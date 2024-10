In Bremerhaven wird ein Mensch an einem Bahnhof angeschossen (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Bremerhaven (dpa/lni) –

In Bremerhaven ist ein Mensch angeschossen und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei nahm noch vor Ort einen mutmaßlichen Täter fest. Wie schwer das Opfer am Samstagmittag verletzt wurde, war zunächst noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Die Hintergründe zu der Tat im Bereich des Bahnhofs Lehe waren am Nachmittag noch völlig unklar. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.