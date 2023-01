Mann in Bremen von Taxi überrollt und tödlich verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Ein gestürzter Mann ist in Bremen von einem Taxi überrollt und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der 25-jährige Taxifahrer am Samstagabend Fahrgäste in einer Gaststätte abholen und hielt in einer Garageneinfahrt. Die Passagiere stiegen ein und besprachen das Fahrziel mit dem Fahrer. Unbemerkt wollte zur gleichen Zeit ein alkoholisierter Mann (69), der ebenfalls aus der Kneipe kam, hinter dem Auto durchgehen und stürzte. Beim Zurücksetzen sah der Taxifahrer den Liegenden nicht und überrollte ihn mit seinem Wagen. Der 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer erlitt einen Schock, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.