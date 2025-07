Mensch bei Unfall in Baugrube verschüttet

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall in Pölitz im Kreis Stormarn ist am Nachmittag ein Mensch in einer Baugrube verschüttet worden. Teile eines Balkons seien bei Bauarbeiten an einem Einfamilienhaus abgestürzt, hieß es.

Zahlreiche Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Integrierten Regionalleitstelle in Bad Oldesloe. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand der verschütteten Person gab es von der Leitstelle oder der Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.