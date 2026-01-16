Mensch bei Raub in Hamburg verletzt

Drei Tatverdächtige sind weiter auf der Flucht, nachdem sie in Hamburg ein Schmuckgeschäft ausgeraubt und dabei einen Mann verletzt haben. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Raub in Hamburg ist ein Mann leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei betraten am Mittag drei Unbekannte ein Schmuckgeschäft im Stadtteil Wilhelmsburg und bedrohten den 34 Jahre alten Angestellten des Geschäftes mit einer Schusswaffe. Dieser sei unter Anwendung von Gewalt gefesselt worden, wobei er sich leicht verletzt habe.

Außer des Angestellten war zum Zeitpunkt des Raubes keine weitere Person in dem Geschäft, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Die Tatverdächtigen seien mutmaßlich mit Schmuckstücken geflüchtet. Die Polizeifahndung, bei der auch ein Helikopter im Einsatz sei, dauere an.