Mensch am Hamburger Hauptbahnhof von S-Bahn erfasst

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem tödlichen Zwischenfall am Hamburger Hauptbahnhof sind am Mittag zwei S-Bahn-Gleise gesperrt worden. Es kam zu zahlreichen Verspätungen im Bahnverkehr. Nach Angaben der Bundespolizei war ein Mensch von einer S-Bahn erfasst worden.

Unmittelbar nach der Alarmierung gegen 12.50 Uhr ließen eintreffende Feuerwehrleute die Gleise stromlos schalten. Die Gleise 3 und 4 der S-Bahn mussten für etwa 80 Minuten gesperrt werden. Mittlerweile sind die Sperrungen wieder aufgehoben. Die Bundespolizei geht von einem Suizid aus.